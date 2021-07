Cris, capitão do Feirense, anunciou este domingo o final da carreira de jogador de futebol, aos 37 anos. O médio fez 392 jogos pelo clube de Santa Maria da Feira, entre passagens por outros emblemas.



Formado no Feirense, Cris conheceu apenas outros três clubes ao longo do seu percurso (Académica, Asteras Tripolis da Grécia e AEP de Chipre). Em 2013, regressou em definitivo aos fogaceiros.



«Depois de 18 anos incríveis como jogador profissional, decidi que este era o momento certo para me retirar. Não foi uma decisão fácil, mas fui-me preparando para este dia. Quando comecei a jogar futebol nunca imaginei ter uma carreira assim. Fui feliz, fui um privilegiado”, lê-se na publicação.



