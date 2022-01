O Leixões anunciou esta quinta-feira a contratação do atacante russo de 17 anos, Daniil Alenichev.

Tal como o próprio apelido sugere, o novo reforço dos matosinhenses é filho de Dmitri Alenichev, antigo futebolista que jogou no FC Porto entre 2000 e 2004, com um empréstimo ao Perugia pelo meio. Nos dragões, foi orientado por José Mourinho e venceu a Taça UEFA e a Liga dos Campeões, tendo apontado o último golo na final de 2004, diante do Monaco (3-0).

Daniil, que atua a extremo, já representou o Lokomotiv de Moscovo e o Spartak de Moscovo e tenta agora seguir as pisadas do pai no norte de Portugal.