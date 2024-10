Lembra-se de Danny? O internacional português era diretor-desportivo do Marítimo desde novembro de 2023 e apresentou a demissão nesta sexta-feira.

Danny anunciou o sucedido numa conferência de imprensa realizada no Estádio da Madeira, perante os jornalistas locais. A imprensa garante Danny rejeitou quaisquer desentendimentos com o ex-treinador Silas, que se demitiu na quinta-feira apresentando motivos pessoais.

«Este ano, saiu o Fábio Pereira, técnico de muita qualidade. Saiu o Silas, por razões pessoais, outro treinador que gostaria que tivesse continuado. Saíram, mas mantenho com ambos relações de amizade. Só para não haver elefantes na sala, respondo a alguns boatos postos a circular por perfis falsos na internet: Nunca, mas mesmo nunca, me desentendi nem me insurgi contra as opções de nenhum treinador», afirmou, em declarações reproduzidas pelo site do clube.

Tal como Silas, Danny alegou motivos pessoais para a saída. «Hoje, mais do que nunca, sei que o tempo é sagrado. E tenho de aproveitá-lo, sem interrupções, junto dos meus. Não se trata de uma situação repentina. Já há algum tempo que estava mais afastado do que desejaria das lides da equipa», afirmou.

Esta era a segunda experiência de Danny no mundo diretivo após ter posto um ponto final na carreira de futebolista em 2019, precisamente pelo Marítimo. Antes, foi diretor de formação do Zenit, clube onde jogou durante vários anos.