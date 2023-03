FC Porto B e Mafra empataram a uma bola este domingo, em duelo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em cima do intervalo, Pité adiantou o Mafra (45+1m), mas João Mendes, com um grande golo, empatou o encontro na segunda parte, ao minuto 57.

O Mafra teve Leandrinho expulso por acumulação de amarelos ao minuto 70 e Gui Ferreira viu vermelho direto ao minuto 88, mas mesmo assim arrancou um ponto no Estádio Luís Filipe Menezes.

Um encontro que marcou o regresso do central David Carmo à ação no FC Porto e com 90 minutos. Fez o seu 16.º jogo da época, o segundo pela equipa B, depois de ter jogado a 7 de agosto de 2022 frente ao Sp. Covilhã, no seu primeiro jogo de azul e branco.

Desde 29 de outubro, dia em que jogou 90 minutos pela equipa principal contra o Santa Clara, David Carmo só tinha jogado por uma vez, a 12 de fevereiro último, tendo entrado ao minuto 89 no triunfo do FC Porto em Alvalade frente ao Sporting.

Além de Carmo, Gonçalo Borges (suplente não utilizado em Chaves na véspera) fez os 90 minutos, assim como Bruno Costa, que tem jogado pela equipa B.

Com este resultado, o FC Porto B é sexto classificado, com 31 pontos e o Mafra cai para 16.º, com 23 pontos, em zona de play-off de descida, dado que no outro jogo da tarde, que encerrou a ronda, a B SAD somou um importantíssimo triunfo, ao vencer na visita ao Feirense por 1-0, com um golo de John Kelechi (46m).

Os azuis sobem ao 15.º posto, com os mesmos 23 pontos. O Feirense desce a 12.º, com 28.

Já este domingo, o Nacional venceu e houve empate entre candidatos à subida em Viseu. Houve ainda triunfo do Farense na luta do topo da tabela.