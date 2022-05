Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da Sport TV após o jogo com o Rio Ave: equipa transmontana vai jogar o play-off de acesso à Liga com o Moreirense.

«Sabemos que o Rio Ave a entrar em casa entra forte. Estávamos mais do que avisados em relação a isso. O lado emocional era muito importante neste jogo e tínhamos de entrar desde o início muito concentrados. Sofremos um golo no início, mas depois mostrámos que somos uma das equipas que praticam melhor futebol nesta II Liga.

Tivemos uma ou outra situação em que podíamos ter empatado o jogo, principalmente na segunda parte com uma bola à barra, mas não conseguimos. Depois, houve a expulsão e no momento seguinte sofremos o 2-0 e ficou muito mais complicado. Parabéns ao Rio Ave e ao Casa Pia, que conseguiram vencer, e a nós resta-nos continuar a trabalhar e encarar estes dois jogos do play-off que faltam como todo o otimismo e dedicação que tivemos até aqui. E muito confiantes por aquilo que podemos fazer.»