O Desp. Chaves e o Benfica B empataram sem golos na 20.ª jornada da II Liga.

Na estreia de Vítor Campelos no comando técnico, os flavienses não conseguiram somar os três pontos e estão agora a seis pontos do Feirense, que está no terceiro lugar, posição que dá acesso ao play-off de promoção à Liga.

Do lado dos encarnados, Svilar voltou a ser opção para a baliza.

A equipa B do Benfica está no 10.º lugar da II Liga com 24 pontos e continua sem perder desde que Nélson Veríssimo substituiu Renato Paiva no princípio de janeiro.