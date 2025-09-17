O Club Atlético La Paz, da segunda divisão mexicana, anunciou esta quarta-feira a aquisição de 80 por cento da SAD do Desp. Chaves, histórico clube transmontano que milita atualmente na II Liga portuguesa.

Em comunicado, o emblema mexicano sublinhou tratar-se de «um feito histórico para o desporto mexicano», já que se tornou o primeiro grupo empresarial do México a comprar um clube profissional em Portugal.

Segundo a Agência Lusa, a operação envolve a compra da maioria do capital da SAD, até aqui liderada por Francisco José Carvalho, filho do atual presidente do clube, Francisco Carvalho.

«O Desportivo de Chaves junta-se a um projeto que integra culturas, mercados e paixões numa mesma visão. Respeitamos a sua história emblemática e os seus adeptos, ao mesmo tempo que colocamos à disposição a nossa experiência empresarial, o nosso modelo de formação e a determinação em construir projetos sustentáveis», destacou o Atlético La Paz.

O clube transmontano, detentor de 10 por cento da SAD, esclareceu, por sua vez, que renunciou ao direito de preferência por «falta de capacidade financeira» para acompanhar a operação, deliberada em 15 de setembro. Ainda assim, garantiu que, com os novos acionistas, o objetivo passa por «dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Família Carvalho, unindo esforços para garantir o crescimento e a sustentabilidade do clube».

Ao longo dos últimos 12 anos, sob a liderança de Francisco José Carvalho, a SAD flaviense conquistou duas subidas à I Liga, em 2015/16 e 2021/22.

Leia o comunicado do Desportivo de Chaves:

«A Direção do Grupo Desportivo de Chaves informa os seus associados e simpatizantes que, em reunião realizada no dia 15 de setembro de 2025, foi deliberado renunciar ao direito de preferência na alienação das quotas da SAD.

Neste momento, o Clube não dispõe da capacidade financeira necessária para acompanhar esta operação. Com a entrada dos novos acionistas, este projeto pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Família Carvalho, unindo esforços para garantir o crescimento e a sustentabilidade do nosso Clube.

Importa destacar que, no âmbito do acordo celebrado, está contemplado no pacto social um investimento até 4 milhões de euros no Estádio Municipal, a concretizar após a subida do GD Chaves à I Liga e mediante a formalização de uma concessão do Estádio por 50 anos ao Clube.

Assim, a partir de amanhã, com a entrada dos novos acionistas, o Clube passará a caminhar lado a lado com a Família Carvalho e com um grupo empresarial mexicano que será anunciado proximamente, consolidando uma parceria que visa assegurar o futuro, a estabilidade e a ambição do Grupo Desportivo de Chaves.

Chaves, 16 de setembro de 2025

A Direção do Grupo Desportivo de Chaves»