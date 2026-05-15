Desp. Chaves fecha II Liga com vitória na casa do campeão Marítimo
Triunfo por 3-1, com dois golos e uma assistência de David Kusso
No fim de festa para o campeão Marítimo, foi o Desportivo de Chaves a abrir a porta da vitória na 34.ª e última jornada da II Liga, ao vencer por 3-1 no Funchal, esta sexta-feira.
A equipa flaviense, treinada por Vítor Martins, adiantou-se no marcador por David Kusso, assistido por Reinaldo, aos quatro minutos. Ao minuto 15, inverteram-se os papéis, com Kusso a assistir Reinaldo para o 2-0 da equipa transmontana.
Para a segunda parte, o treinador do Marítimo, Miguel Moita, lançou Adrián Butzke, Xavi Grande e Carlos Daniel e as três substituições resultaram na prática, com Xavi Grande a assistir Butzke para a redução da desvantagem dos insulares, aos 47 minutos.
Porém, e já numa melhor fase do Marítimo, foi o Desportivo de Chaves a marcar de novo, num golaço de fora da área de David Kusso, autor de dois golos e uma assistência no jogo.
Com este resultado, o Marítimo encerra a época com 66 pontos, estando de volta à Liga em 2026/27 com o título na II Liga. O Desportivo de Chaves acaba com 45 pontos, garante ultrapassagem ao Benfica B, que perdeu pouco antes frente ao FC Porto B e tem 44 pontos. Os flavienses, no nono lugar à condição, esperam agora o resultado do Lusitânia de Lourosa (43 pontos) na visita ao Leixões (domingo, 18h00) para saberem se ficam no nono ou 10.º lugar.
Nota, ainda, para a guarda de honra feita pela equipa transmontana ao Marítimo, antes do apito inicial.