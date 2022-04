O Desportivo de Chaves bateu o Sporting da Covilhã por 1-0, no jogo que abriu a 30.ª jornada da II Liga.

O único golo do encontro foi apontado por Guima, ao minuto 42, com um belo remate do limite da área.

Com este resultado o Desportivo de Chaves passa a somar 57 pontos e iguala o Rio Ave na segunda posição, à condição, uma vez que a equipa vilacondense só recebe o Benfica B no domingo.

O Sporting da Covilhã está na 14.ª posição, com 29 pontos.