Depois de perder com o Benfica B e de empatar com o Feirense, o Desportivo de Chaves regressou às vitórias na II Liga na tarde deste sábado, ao vencer a UD Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, por 3-0.

A equipa treinada por Marco Alves chegou à vantagem aos 23 minutos, com um golo de Paul Ayongo, o seu primeiro em 2024/25. Na segunda parte, André Ricardo dobrou a diferença a favor dos flavienses, com o 2-0 aos 47 minutos, também no seu primeiro golo da época. Aos 78 minutos, Rúben Pina fechou as contas da vitória dos visitantes, fazendo o 3-0, de penálti, o seu terceiro golo da temporada.

Uma hora e meia depois, em Santa Maria da Feira, no Estádio Marcolino de Castro, houve empate a um golo no Feirense-Portimonense. Tamble Monteiro estreou-se a marcar esta época e inaugurou o marcador para a equipa de Portimão. Na segunda parte, Zidane Banjaqui fez, aos 74 minutos, o 1-1 com que terminaria o jogo, anotando o seu segundo golo em 2024/25.

- Confira os resultados e a classificação da II Liga

O dia começou com a vitória do Académico de Viseu em Penafiel (0-2), resultado que deixou a liderança à mercê de Benfica B e Tondela, que se defrontam no quarto e último jogo do dia da II Liga, este sábado.