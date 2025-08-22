II Liga: Chaves soma terceiro empate consecutivo diante do Felgueiras
Um golo para cada lado na abertura da 3.ª jornada
Um golo para cada lado na abertura da 3.ª jornada
Desportivo de Chaves e Felgueiras empataram esta sexta-feira 1-1 no jogo que inaugurou a terceira jornada da II Liga.
Os transmontanos adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, com um remate de primeira de Wellington no coração da área dos forasteiros, que acabaram por chegar à igualdade no arranque da segunda parte, aos 48, na sequência de uma grande penalidade cobrada por Vasco Moreira.
Com este empate, o terceiro consecutivo dos transmontanos, o Desportivo de Chaves subiu ao nono posto e soma agora três pontos, enquanto o Felgueiras, que conquistou o primeiro ponto da temporada, após dois desaires, ocupa agora o 17.º e penúltimo lugar.
Confira a classificação da II Liga
Os golos deste jogo:
Wellington faz o primeiro do GD Chaves sem deixar cair no chão 😮💨#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #GDChaves #FCFelgueiras #bwinlp pic.twitter.com/jObTIQ3YZO— sport tv (@sporttvportugal) August 22, 2025
Vasco Moreira empatou a partida de grande penalidade 🤌#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #GDChaves #FCFelgueiras #bwinlp pic.twitter.com/eq0jduSoSO— sport tv (@sporttvportugal) August 22, 2025