Desportivo de Chaves e Felgueiras empataram esta sexta-feira 1-1 no jogo que inaugurou a terceira jornada da II Liga.

Os transmontanos adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, com um remate de primeira de Wellington no coração da área dos forasteiros, que acabaram por chegar à igualdade no arranque da segunda parte, aos 48, na sequência de uma grande penalidade cobrada por Vasco Moreira.

Com este empate, o terceiro consecutivo dos transmontanos, o Desportivo de Chaves subiu ao nono posto e soma agora três pontos, enquanto o Felgueiras, que conquistou o primeiro ponto da temporada, após dois desaires, ocupa agora o 17.º e penúltimo lugar.

Confira a classificação da II Liga

Os golos deste jogo:

