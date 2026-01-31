O Desportivo de Chaves, que vinha de quatro jogos sem vencer, somou mais uma derrota na II Liga, este sábado, na visita ao Felgueiras (1-0).

O único golo da partida foi apontado à beira do intervalo, por Lucas Duarte, aos 41 minutos.

Roberto, em tempo de descontos, ainda dispôs de um penálti, mas Felipe Scheibig defendeu e impediu que os flavienses chegassem ao empate.

Com este resultado, o Felgueiras, que volta aos triunfos três jogos depois, chega aos 27 pontos e sobe ao oitavo lugar, ultrapassando precisamente o Desp. Chaves, que tem os mesmos pontos e é agora nono.