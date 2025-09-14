II Liga
Há 55 min
II Liga: Desp. Chaves empata em casa com o Feirense
Igualdade a uma bola em Trás-os-Montes
Desportivo de Chaves e o Feirense empataram a um golo, este domingo, em jogo da 5.ª jornada da II Liga.
A jogar fora, o Feirense adiantou-se aos 35 minutos, através de um cabeceamento certeiro de Leandro Antunes. Os flavienses chegaram à igualdade à entrada para o último quarto de hora da partida, com um penálti convertido por Roberto, ele que teve um golo anulado na primeira parte.
Com este empate, o Desp. Chaves assume a sétima posição da tabela, com sete pontos. Já o Feirense, tem mais um ponto e é quinto classificado.
