O Desportivo de Chaves venceu, esta sexta-feira, na receção ao Académico de Viseu, por 1-0, no jogo de abertura da 25.ª jornada da II Liga, que foi disputado à porta fechada.

O único golo da partida surgiu aos 78 minutos, por intermédio de Jorge Delgado. Reinaldo rematou à trave e, na recarga, o espanhol atirou a contar, de cabeça.

Depois da derrota em Vizela, o Desp. Chaves volta às vitórias e sobe, à condição, ao nono lugar, com 33 pontos, a apenas três do Torreense, que é quinto, mas ficaria em lugar de play-off de promoção caso a época terminasse assim – FC Porto B e Sporting B são as equipas imediatamente acima.

Já o Académico, que na ronda passada venceu o líder Marítimo, pôs fim a um ciclo de três triunfos seguidos. No entanto, os viseenses continuam no segundo lugar, a dois pontos dos madeirenses, que recebem o FC Porto B nesta jornada.