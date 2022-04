O Desportivo de Chaves recebeu e venceu este domingo o Nacional, por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Wellington Carvalho e João Batxi, respetivamente aos cinco e aos 56 minutos, fizeram os golos da vitória da equipa comandada por Vítor Campelos.

Com este resultado, os flavienses sobem ao terceiro lugar, com 51 pontos, ultrapassando o Benfica B, derrotado em Mafra no sábado e que desceu ao quinto lugar, com 50 pontos. Pelo meio está ainda o Feirense, quarto com 51 pontos. O Nacional é sexto, com 41, tendo praticamente arredado das contas o sonho da subida.

No outro jogo do início da tarde, o Farense venceu na receção ao Sporting da Covilhã por 1-0, com um golo de Pedro Henrique, aos 79 minutos. Os algarvios estão em alta e atingiram a melhor série de vitórias seguidas, agora três. Nos últimos cinco jogos, venceram quatro e empataram um e estão cada vez mais confortáveis a meio da tabela: 37 pontos, no décimo lugar. O Sp. Covilhã é 16.º, lugar de play-off, com 26 pontos.

Já este domingo, o Casa Pia venceu a Académica.