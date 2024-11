O Desportivo de Chaves venceu na receção ao Paços de Ferreira (2-1), este sábado, na 10.ª jornada da II Liga.

Os flavienses até estiveram a perder, mas garantiram a vitória com uma reviravolta que só ficou completa em tempo de descontos.

A equipa pacense abriu o marcador aos 16 minutos, com um golo de Costinha, que surgiu na cara de Vozinha.

Ainda antes do intervalo, Carraça, de livre, fez a igualdade. O lateral ex-FC Porto bateu o livre quase na linha de meio-campo, ninguém desviou a bola e Marafona foi apanhado de surpresa.

O golo do triunfo do Desp. Chaves foi garantido aos 90+1 minutos, com um autogolo de Diegão, na sequência de um pontapé de canto.

O conjunto transmontano sobe, à condição, ao quinto lugar, com 15 pontos. Já o P. Ferreira é 13.º, com 11.

