O Desportivo de Chaves foi ao reduto do Torreense vencer por 2-1, este domingo, em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

A partida até começou mal para os forasteiros, que logo aos três minutos desperdiçaram um penálti. Contudo, aos 18, um autogolo caricato de Javi Vázquez, quando tentava cortar a bola em cima da linha de baliza, deu vantagem aos flavienses.

Ainda antes do intervalo, após mão na bola dentro da área do conjunto de Torres Vedras, o VAR interveio e o árbitro assinalou novo penálti. Na cobrança, Carraça (38m) fez o segundo golo do Desp. Chaves.

Na segunda parte, a equipa de Tiago Fernandes dispôs das melhores ocasiões de golo e reduziu à entrada para os últimos dez minutos, por intermédio de Manuel Pozo, também de penálti.

A vitória do Desp. Chaves deixa a equipa flaviense – que não perde há sete jogos – a bater à porta do pódio: está no quarto lugar, com 38 pontos, com os mesmos do terceiro (Alverca, com menos um jogo) e a apenas dois do líder, o Tondela, que ainda não entrou em campo nesta jornada.

O Torreense é oitavo classificado, com 35 pontos.