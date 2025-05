Filipe Martins está próximo de tornar-se o próximo treinador do Desportivo de Chaves para a época 2025/26, na II Liga, apurou o Maisfutebol.

O técnico português está sem clube desde que saiu do Wuhan Three Towns, da China, com quatro jogos realizados e sem qualquer vitória, preparando-se agora para continuar a carreira em Portugal, sucedendo a Marco Alves no comando técnico dos flavienses.

Antes da passagem pela China, Filipe Martins treinou Estrela da Amadora (no arranque desta época), Casa Pia (2020 a 2024), Feirense (época e meia, entre 2019 e 2020), Mafra (primeira metade da época 2018/19) e Real SC (2016 a 2018). Venceu o Campeonato de Portugal pelo Real SC, em 2017.

O Desportivo de Chaves acabou a época 2024/25 no sétimo lugar da II Liga, com 51 pontos somados.