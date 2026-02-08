II Liga
II Liga: Vítor Martins sucede a Filipe Martins no Desp. Chaves
Troca de treinador nos flavienses após seis jogos consecutivos sem vencer
Filipe Martins está de saída do Desportivo de Chaves e Vítor Martins será o sucessor no comando técnico dos flavienses.
À Lusa, fonte ligada ao processo adiantou que estão a ser ultimadas as «burocracias» para a contratação do treinador de 39 anos, que deixou o Torreense no início de janeiro. Antes, passou por Feirense, Académico de Viseu e Leixões. Além disso, chegou a representar o clube flaviense em 2017/18, como adjunto de Luís Castro.
O Desp. Chaves, recorde-se, está no no 11.º lugar da II Liga, com 27 pontos, após seis jogos consecutivos sem vencer e que complicaram a luta pela subida.
