O Desp. Chaves impôs a primeira derrota ao Vizela, após vencer por 1-0, em encontro a contar para a sétima jornada da II Liga. O jogo ficou marcado por duas expulsões do lado do clube do Minho.

Até aos 25 minutos, a partida foi equilibrada, com ligeira superioridade do Vizela. O Desp. Chaves destacou-se na segunda metade do primeiro tempo, criando boas oportunidades, incluindo um remate de Pedro Pinho aos 42 minutos que obrigou o guarda-redes Antonio Gomís a uma grande defesa.

Foi nos descontos da primeira parte, que o Vizela viu a primeira expulsão, após o segundo cartão amarelo de José Sampaio.

No segundo tempo, o Chaves teve espaço para continuar o bom desempenho da primeira parte, sobretudo após a segunda expulsão, agora de Mörschel, aos 51 minutos, também por acumulação de amarelos. A jogar contra nove, o Desp. Chaves chegou ao golo da vitória aos 65 minutos.

Com este triunfo, a formação transmontana sobe ao terceiro lugar, com 13 pontos, enquanto o Vizela mantém-se na liderança, com 14 pontos, empatado com o Marítimo.

Em Portimão, por outro lado, o Portimonense recebeu a U. Leiria, numa partida que ficou empatada a uma bola. A equipa da casa adiantou-se cedo no marcador, com golo de Marc Baró, aos 14 minutos, e viu os três pontos fugirem no final do encontro, com José Pedro a fazer o 1-1, aos 85.

Desta forma, o Portimonense mantém-se atrás da U. Leiria, empatados com os mesmos pontos, mas com uma diferença de golos inferior à da equipa do Centro.

