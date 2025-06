Filipe Martins é o novo treinador do Chaves, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. A oficialização foi comunicada pelo clube nas suas redes sociais.

O técnico de 47 anos tinha sido demitido do Estrela da Amadora, no início da temporada passada, e ingressou no clube chinês Wuhan Three Towns. Agora, Filipe Martins assina pela equipa flaviense, que terminou em sétimo lugar na última edição da II Liga.

O treinador passou por clubes como o Real SC, Mafra, Feirense, Casa Pia, Estrela da Amadora e Wuhan Three Towns, da China, antes de assinar pelos «valentes transmontanos».