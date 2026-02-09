II Liga
OFICIAL: Vítor Martins é o novo treinador do Desp. Chaves
Técnico tinha iniciado a atual temporada no Torreense
Instantes depois de comunicar a saída de Filipe Martins, o Desportivo de Chaves anunciou Vítor Martins como novo treinador.
O técnico de 39 anos está de regresso aos flavienses, onde foi adjunto de Luís Castro na época 2017/18. Vítor Martins começou a atual temporada no Torreense, mas saiu ao fim de 20 jogos. Na II Liga, também já treinou Feirense, Académico de Viseu e Leixões.
O Desp. Chaves não vence há seis jogos consecutivos e ocupa o 11.º lugar da II Liga, com 27 pontos, a cinco do lugar de play-off de subida.
