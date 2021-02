O Desportivo de Chaves venceu este sábado o Varzim, na Póvoa de Varzim, por 3-1. O duelo da 19.ª jornada da II Liga ficou resolvido na primeira parte.

A equipa flaviense desperdiçou uma grande penalidade aos nove minutos, por Correia, mas conseguiu chegar à vantagem de três golos até ao minuto 27. Neste, Niltinho consumou essa diferença, já após os tentos de Roberto (17m) e Jonathan Toro (24m).

O Varzim, que ficara reduzido a dez elementos com a expulsão de Ahmed Isaiah, aos 19 minutos, reduziu a diferença por Patrick, em cima do intervalo, aos 44 minutos de jogo.

Na classificação, o Desp. Chaves chega aos 30 pontos e segue no quinto lugar. O Varzim está no 17.º e antepenúltimo posto, em zona de descida, com 14 pontos. Pode ser ultrapassado e cair de novo para o último lugar, caso o FC Porto B vença o Vizela este domingo.

Já este sábado, no primeiro jogo do dia, o Feirense venceu o Vilafranquense.