O Desportivo de Chaves venceu o Feirense por 1-0, esta sexta-feira, em Santa Maria da Feira, no jogo que abriu a 25.ª jornada da II Liga portuguesa.

O avançado brasileiro Tiago Reis, na sua estreia a titular pelos flavienses, ao terceiro jogo pelo clube, decidiu o encontro. Aos 36 minutos, o atacante que começou a época no Nacional fez o único golo da partida, de cabeça, após cruzamento de Kiko Pereira do lado esquerdo.

O golo de Tiago Reis:

O jogo ficou ainda marcado, já perto do final, pela expulsão de Kiko Pereira, após uma desavença com o guarda-redes do Feirense, Lucas Cañizares, aos 83 minutos.

O Feirense bem tentou evitar a derrota até final, incluindo nos dez minutos de compensação dados, mas foi a equipa treinada por Marco Alves a somar os três pontos.

Com este resultado, os transmontanos sobem, à condição, ao 3.º lugar, com 41 pontos. O Feirense, treinado por Vítor Martins, mantém-se com 36 pontos e pode perder o 8.º lugar ao final da jornada.