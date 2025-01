O Desp. Chaves recebeu e venceu o Académico de Viseu por 3-0, num jogo a contar para a 18.ª jornada da II Liga.

No Estádio Municipal de Chaves, a equipa da casa colocou-se em vantagem logo aos dois minutos, quando Rui Gomes recebeu a bola à entrada da área e assinou um autêntico golaço, com um belo remate em arco e fora do alcance do guarda-redes.

A vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e logo a abrir o segundo tempo, os flavienses fizeram o 2-0, por intermédio de Platiny. O mesmo Rui Gomes criou a jogada, fletiu para dentro de rematou contra um defesa, sendo que na recarga, o avançado desviou de cabeça para o fundo da baliza.

As contas ficaram fechadas aos 81 minutos, quando Pedro Pinho apareceu em zona de finalização e respondeu da melhor forma ao pontapé de canto batido pelo lado esquerdo.

Com este triunfo, o Desp. Chaves subiu (à condição) ao quarto lugar da II Liga, com 29 pontos, e está agora a seis do líder Penafiel, que tem menos um jogo.

Veja aqui o resumo do jogo entre Desp. Chaves e Ac. Viseu: