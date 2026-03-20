VÍDEO: U. Leiria vence em Chaves e sobe ao quarto lugar da II Liga
Golos de Daniel Borges e Lottin decidiram jogo disputado à porta fechada
Golos de Daniel Borges e Lottin decidiram jogo disputado à porta fechada
A U. Leiria venceu o esta sexta-feira Desp. Chaves por 2-0, no arranque da 27.ª jornada da II Liga, num encontro disputado à porta fechada em Trás-os-Montes.
Depois de uma primeira parte equilibrada e sem grandes ocasiões, a equipa visitante entrou melhor no segundo tempo e chegou à vantagem aos 56 minutos, por Daniel Borges, na recarga a um primeiro remate defendido por Vozinha.
O triunfo ficou fechado aos 81 minutos, quando Lottin, acabado de entrar, aproveitou um cruzamento de trivela de Jordan van der Gaag para marcar. Já nos descontos, os leirienses ficaram reduzidos a 10 jogadores devido à lesão de Van der Gaag, quando já não havia substituições disponíveis.
Mesmo assim, a U. Leiria acabou por somar os três pontos que permite a subida, à condição, ao quarto lugar. Já o Desp. Chaves segue no nono lugar com 36 pontos.
Veja aqui os golos do encontro:
A UD Leiria foi a Chaves vencer por 0-2 👏— sport tv (@sporttvportugal) March 20, 2026
Daniel Borges e Lottin fizeram os golos dos forasteiros!#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #GDChaves #UDLeiria #bwinlp pic.twitter.com/yTgb5no3WJ