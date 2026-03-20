A U. Leiria venceu o esta sexta-feira Desp. Chaves por 2-0, no arranque da 27.ª jornada da II Liga, num encontro disputado à porta fechada em Trás-os-Montes.

Depois de uma primeira parte equilibrada e sem grandes ocasiões, a equipa visitante entrou melhor no segundo tempo e chegou à vantagem aos 56 minutos, por Daniel Borges, na recarga a um primeiro remate defendido por Vozinha.

O triunfo ficou fechado aos 81 minutos, quando Lottin, acabado de entrar, aproveitou um cruzamento de trivela de Jordan van der Gaag para marcar. Já nos descontos, os leirienses ficaram reduzidos a 10 jogadores devido à lesão de Van der Gaag, quando já não havia substituições disponíveis.

Mesmo assim, a U. Leiria acabou por somar os três pontos que permite a subida, à condição, ao quarto lugar. Já o Desp. Chaves segue no nono lugar com 36 pontos.

Veja aqui os golos do encontro: