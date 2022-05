O Desportivo de Chaves marcou passo este domingo na luta pela promoção ao não conseguir melhor do que um empate, em casa, na receção ao Estrela da Amadora (2-2), em jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga. A equipa transmontana chegou a estar a vencer por 2-0, mas deixou escapar a vantagem e a oportunidade de voltar a ultrapassar o Casa Pia.

A equipa flaviense tinha a oportunidade de recuperar o segundo lugar e de ficar a apenas um ponto do líder Rio Ave e, por isso mesmo, entrou forte no jogo. Bachiesa, a passe de Langa, abriu o marcador logo aos 10 minutos, enquanto João Mendes aumentou a vantagem, aos 23 minutos, com assistência de Bachiesa.

A equipa transmontana acabou por sofrer o primeiro revés logo a seguir, aos 26 minutos, com uma grande penalidade que permitiu a Chapi Romano reduzir a diferença. Já na segunda parte, aos 62 minutos, o Estrela chegou mesmo ao empate, com um golo do ex-sportinguista Diogo Salomão.

Um empate com sabor a derrota para a equipa da casa, que cai do segundo para o terceiro lugar, mas precioso para os visitantes que passam a contar com uma vantagem de quatro pontos acima da zona de despromoção e, a uma jornada do final, podem desde já festejar a continuidade no segundo escalão.