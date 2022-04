O Desportivo de Chaves esteve a vencer por 3-0 a Académica, mas acabou o jogo a sofrer para garantir três preciosos pontos na luta pela promoção (3-2).



Os flavienses tiveram uma entrada de sonho no encontro e inauguram o marcador logo aos sete minutos por Bachi, de penálti. À passagem da meia hora a equipa de Vítor Campelos fez o 2-0 por Wellington Carvalho e três minutos depois, chegou ao terceiro por Bachi.



Classificação da II Liga



No entanto, o jogo mudou de figura aos 35 minutos devido à expulsão de João Queirós. A Briosa aproveitou a superioridade numérica para encurtar distâncias no marcador. João Carlos fez o 3-1, de penálti, e Jorge Felipe assinou o 3-2 à entrada para o quarto de hora final.



O Desportivo de Chaves segurou a vantagem mínima e igualou o Rio Ave no segundo lugar. O Casa Pia, que já venceu este sábado, é líder à condição com 62 pontos.