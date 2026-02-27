O Desp. Chaves foi sancionado, pelo Conselho de Disciplina (CD), com dois jogos à porta fechada. Este castigo remete aos incidentes ocorridos ao jogo da 30.ª jornada da Liga de 2023/24.

A SAD transmontana informou, em comunicado, que o castigo será cumprido nos jogos refentes à 25.º e 27.º jornada da II Liga, contra Académico de Viseu e União de Leiria respetivamente.

Os factos dizem respeito ao jogo com o Estoril, na época 2023/24. O encontro ficou marcado por uma invasão de campo e agressões entre adeptos do Desp. Chaves e jogadores dos canarinhos.

Na deliberação do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), realizada a 26 de junho de 2024, a SAD foi sancionada com uma multa de 5610 euros e a sanção de realização de dois jogos à porta fechada. Contudo, em 24 de julho de 2024, o Tribunal Arbitral do Desporto deferiu uma providência cautelar, que suspendeu a punição do Conselho de Disciplina da FPF.

Na deliberação agora conhecida, o CD refere que a não admitiu o pedido, mantendo assim a decisão. A SAD do Desp. Chaves lamentou «profundamente esta situação» e reforçou «o apelo ao civismo, ao respeito e ao comportamento responsável de todos os adeptos».