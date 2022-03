O internacional angolano Djalma é reforço do Trofense até ao final da época, anunciou o clube da II Liga esta quinta-feira.

O avançado de 34 anos, campeão nacional pelo FC Porto em 2011/12, estava sem clube depois de deixar o Farense no final da última temporada. Pelos algarvios, somou sete jogos sem apontar qualquer golo.

Além dos dragões e do Farense, Djalma representou ainda o Marítimo. Conta também com passagens pelos turcos do Kasimpasa, Konyaspor, Gençlerbirligi e Alanyaspor, além dos gregos do PAOK.