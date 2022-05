O futebolista internacional português Edinho, de 39 anos, confirmou esta quarta-feira a saída do Torreense, clube que representou em 2021/22 e pelo qual alcançou a subida à II Liga e o título de campeão na primeira edição da Liga 3.

«Acaba a temporada e também a minha ligação ao Torreense. Ano de extrema aprendizagem, culminado com a realização do objetivo», referiu o avançado, através das redes sociais, deixando também pistas para o futuro.

«Venha o próximo objetivo, com a mesma dedicação, confiança e honestidade. Talvez seja altura de voltar à casa mãe. Vamos ver o que acontece», escreveu o avançado que começou a carreira sénior no Almada AC, seguindo-se Barreirense, Sp. Braga, Paços de Ferreira, Gil Vicente, V. Setúbal, AEK Atenas (Grécia), Málaga (Espanha), Marítimo, Académica, Kayseri Erciyesspor, Sanliurfaspor (ambos na Turquia) e nova passagem pelo Vitória, além do Feirense e do Cova da Piedade.

Edinho conquistou a Taça de Portugal pela Académica em 2012 e a Taça da Liga pelo Vitória em 2008.