Divergências sobre a utilização do estádio podem levar o Cova da Piedade a disputar os jogos da próxima temporada fora do concelho de Almada. Em declarações à Lusa, fonte da SAD piedense diz que a administração procura a melhor solução para substituir o Estádio Municipal José Martins Vieira e, de acordo com a mesma fonte, se não houver uma alternativa viável, o clube deixa de preencher os requisitos para inscrição na II Liga.

Neste momento, o clube foi convidado a participar nessa prova, depois de V. Setúbal e Desp. Aves terem sido despromovidos ao terceiro escalão, por não cumprirem os requisitos de inscrição em provas profissionais. Recorde-se que o Cova da Piedade tinha sido relegado para o Campeonato de Portugal, mas as irregularidades dos dois primodivisionários deram ao clube a possibilidade de manter-se na II Liga.

O diferendo entre SAD e clube vem do início da última época. O estádio encontra-se sob alçada do clube e a última pré-época foi mesmo feita fora de portas. O estabelecimento de um novo protocolo, a poucos dias do começo da época oficial, amenizou a situação entre clube e SAD, e a equipa pôde utilizar o estádio.