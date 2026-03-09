II Liga
II Liga: U. Leiria vai receber o Marítimo na 26.ª jornada em Alverca
Estádio da formação leiriense continua em reparações após os estragos causados pelas tempestades que assolaram o país em fevereiro
Estádio da formação leiriense continua em reparações após os estragos causados pelas tempestades que assolaram o país em fevereiro
A Liga anunciou esta segunda-feira que o encontro entre a U. Leiria e o Marítimo, referente à 26.ª jornada da II Liga, vai realizar-se novamente fora da habitual casa da equipa leiriense.
Numa breve nota, ficou definido que o estádio do Alverca foi o recinto escolhido para albergar a partida, após o pedido apresentado pela União de Leiria.
Em causa estão os danos provocados pela depressão Depressão Kristin no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, que se encontra atualmente em reparação.
