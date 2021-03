A Académica perdeu em casa por 2-1 com o Varzim, nesta segunda-feira, e atrasou-se na luta na luta pela subida à Liga.

A derrota dos estudantes foi consumada já nos descontos da partida, graças a um golo de Patrick na recarga a um penálti que Mika defendeu ao avançado brasileiro, não tendo conseguido impedir a segunda bola.

A equipa de Rui Borges até foi a primeira a marcar, por João Mário, aos 19m, mas o conjunto poveiro, que chegava a esta partida como último classificado, empatou por Patrick aos 36m e ainda conseguiu a reviravolta.

Com este resultado, a Briosa deixa fugir os dois primeiros classificados da II Liga, ficando agora a cinco pontos do líder Estoril e a quatro do Feirense, segundo classificado.

Já o Varzim chega aos 18 pontos, entregando a lanterna-vermelha novamente ao FC Porto B, que tem 16. A primeira equipa acima da linha de água é o Ac. Viseu, com 19 pontos.