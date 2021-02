Pedro Pinto, central do Leixões, sofreu um traumatismo cranioencefálico após chocar com um adversário, ao minuto 52 do jogo com o Estoril-Praia, da 21.ª jornada da II Liga, informou a SAD leixonense.

O também capitão do Leixões teve de ser substituído - saiu pelo seu pé do relvado do Estádio do Mar, em Matosinhos - e daí seguiu para a urgência do vizinho Hospital de Pedro Hispano, para ser observado.

«Suturado com 10 pontos, Pedro Pinto realizou um TAC cerebral, que não detetou alterações de relevo. O defesa encontra-se estável e a recuperar em casa», indicou ainda o Leixões, em nota publicada nas suas redes sociais.

O outro envolvido no acidente foi o atacante Harramiz, que recebeu assistência médica em pleno relvado, tal como Pedro Pinto, e conseguiu voltar ao jogo.

O Estoril Praia ganhou o jogo por 1-0, tendo o golo sido apontado por André Vidigal, aos 71 minutos.