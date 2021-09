Não é todos os dias que se vê um árbitro de futebol oferecer presentes às equipas que apita, mas foi isso que aconteceu na sexta-feira no jogo da II Liga entre Estrela da Amadora e Rio Ave.

Artur Soares Dias voltou ontem ao ativo no futebol português e aproveitou para assinalar o momento com uma oferta. O árbitro internacional português que esteve no Campeonato da Europa e nos Jogos Olímpicos ofereceu uma camisola que usou em cada competição às equipas do jogo que ontem apitou.

O Rio Ave assinalou o gesto nas redes sociais, mostrando a prenda recebida pelo presidente António da Silva Campos.

No campo, os vila-condenses foram mais felizes: venceram na Reboleira por 5-2 e lideram destacados a II Liga.