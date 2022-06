O Estrela da Amadora, o diretor de segurança Ricardo Fernandes e o diretor de campo do clube, Marco Ferreira, foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) pelos acontecimentos que ocorreram à margem do jogo com o Benfica B, na Reboleira, a 29 de novembro de 2021 e relativo à 12.ª jornada da II Liga.

O acórdão divulgado esta terça-feira indica a absolvição do clube da Reboleira de uma das infrações previstas e puníveis à luz dos regulamentos, mas o Estrela acabou, por outro lado, condenado a uma multa de 3.570 euros. Já Ricardo Fernandes foi condenado a uma multa de 1.340 euros «pela prática de duas infrações disciplinares» e Marco Ferreira em 714 euros, também «pela prática de duas infrações».

Após o encontro, que terminou com vitória da equipa B do Benfica por 6-3, no Estádio José Gomes, o Conselho de Arbitragem (CA) denunciou agressões a um elemento da equipa de arbitragem, depois de ter recebido, do árbitro Miguel Nogueira, um relato de agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem.

Um dos agressores, indicou o CA, chegou a ser identificado pelas forças de segurança presentes no estádio e a situação foi depois denunciada pelo CA ao CD da FPF.

Além do árbitro Miguel Nogueira, a equipa de arbitragem destacada ao jogo era constituída por Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás.

O Estrela reagiu depois à denúncia do CA, considerando que o órgão disciplinar da FPF «não devia tomar uma posição sem ouvir ambas as partes».

Dias depois do encontro, o CD instaurou três processos disciplinares: ao Estrela, a Ricardo Fernandes e a Marco Ferreira, tendo havido ainda outros castigos e multas. Agora, conhece-se o acórdão que condena o emblema tricolor e os dois diretores às multas referidas.