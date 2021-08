O Estrela da Amadora tem um surto de covid-19 no plantel e está a analisar o adiamento do jogo contra a Académica, da quarta jornada da II Liga, confirmou fonte oficial do clube à Lusa.

Grande parte dos futebolistas do plantel e elementos da equipa técnica do conjunto amadorense encontram-se infetados com o novo coronavírus, embora toda a estrutura esteja totalmente vacinada, o que levou a Direção Regional de Saúde (DRS) a impedir a presença dos respetivos elementos no duelo com a Académica, 17.º e penúltimo, com um ponto, no domingo, às 14h00, no Estádio Cidade de Coimbra.

Os atletas e membros do staff infetados, não identificados pelo Estrela da Amadora, já se encontram a cumprir o isolamento decretado pelas autoridades de saúde locais.

Assim, o Estrela da Amadora e a Académica encontram-se, juntamente com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a analisar a situação, que poderá levar ao adiamento do encontro, de forma a procurar aproveitar a paragem competitiva para os compromissos internacionais de seleções, que acontecem no início de setembro.