A SAD do Estrela da Amadora, da II Liga, chegou hoje a acordo com a comissão de credores para a aquisição definitiva do Estádio José Gomes, por valores acima dos propostos no leilão.

«Conseguimos chegar a um acordo com a comissão de credores. Neste momento, o acordo está realizado e, a partir de hoje, o estádio é nosso, assim que a escritura seja feita. Temos condições para permanecer no estádio e, agora, é ver a forma legal para conseguirmos que o Estrela volte a jogar no estádio», afirmou o presidente Paulo Lopo.

À saída da reunião, que foi realizada nos escritórios do administrador de insolvência, Jorge Calvete, em Lisboa, o líder da SAD amadorense agradeceu o esforço conjunto de todos os envolvidos para terminar com o calvário que envolve o complexo estrelista.

«A única coisa que falta, neste momento, é passar os 10 dias que a Câmara Municipal da Amadora tem para exercer o direito de opção de compra. Posto isto, será marcada a escritura o mais breve possível. Temos todas as condições para estarmos este ano, com certeza, no nosso estádio, junto dos nossos adeptos, que é uma massa associativa incrível e que nos vai catapultar para termos um campeonato de acordo com os nossos pergaminhos», frisou Paulo Lopo, no cargo desde a saída de André Geraldes, em maio.

No leilão realizado em 30 de junho a administração da SAD amadorense apresentou a proposta mais alta – 750 mil euros pelo estádio e 1,5 milhões de euros (ME) pelo campo de treinos e pelo edifício do Bingo, num total de 2,25 ME, abaixo do valor mínimo de venda, assente nos 5,1 ME – que, contudo, teve de ser renegociada.