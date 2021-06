Estrela da Amadora e Leixões estão num aceso duelo para garantir o médio ofensivo Joca para a próxima temporada.

Depois da disputa pelo médio Diogo Leitão, que regressou a Matosinhos após empréstimo ao clube da Reboleira, os amadorenses tentam agora responder com a contratação de Joca, que na última época e meia representou o Leixões.

O jogador de 24 anos, termina contrato no final do mês, mas tem desde janeiro proposta para renovar com os matosinhenses. Porém, o clube da Reboleira, recém-promovido à II Liga, também está interessado e já terá apresentado uma proposta superior pelo jogador.

O Estrela, diga-se, curiosamente é controlado por Paulo Lopo [na foto], ex-administrador do clube matosinhense.

No primeiro dia de trabalho da nova época, Joca não se apresentou no Estádio do Mar. Ainda assim, José Mota pretende contar com o médio formado no Sporting e Sp. Braga, que na última época fez cinco golos em 27 jogos pelos leixonenses.