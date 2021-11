O Estrela da Amadora reagiu à denúncia do Conselho de Arbitragem sobre as alegadas agressões ao árbitro do jogo com o Benfica B, na segunda-feira à noite, considerando que o órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol «não devia tomar uma posição sem ouvir ambas as partes».

O clube da Amadora começa por defender a «integridade» no futebol e que «qualquer ato de agressão deve ser punido», mas considera que o Conselho de Arbitragem só olhou para um lado da questão. «O CA não devia tomar uma posição sem ouvir ambas as partes. A equipa de arbitragem foi sempre acompanhada pelas forças de segurança ali presentes e existe uma clara intenção de passar a vítima a agressor», escreve o clube que depois dirige criticas à arbitragem do jogo da 12.ª jornada da II Liga.

«Em momento algum, a nossa posição é contra a instituição Benfica ou contra a classe de arbitragem que nos merecem o maior respeito, mas sim contra a atuação desta equipa de arbitragem em concreto», acrescenta o comunicado que fala ainda de «insultos» dirigidos aos adeptos e «ameaças» dirigidas aos jogadores do Estrela.

Veja o comunicado na íntegra: