A SAD do Estrela da Amadora apresentou esta quinta-feira a proposta mais alta para a aquisição do complexo do Estádio José Gomes em leilão, que será sujeita a aprovação da comissão de credores.

No leilão, realizado no Bingo da Amadora, a administração liderada por Paulo Lopo fez uma proposta de 750 mil euros pelo estádio e 1,5 milhões de euros pelo campo de treinos e Bingo, num total de 2,25 milhões, abaixo do valor mínimo de venda, fixado em 5,1 milhões.

A SAD amadorense teve a oposição de outro licitador, cuja identidade não foi revelada, mas conseguiu dar um primeiro passo rumo à aquisição do complexo desportivo da Reboleira.

Num primeiro momento do leilão, tentou-se a venda dos bens na globalidade, por 5,1 milhões, mas nenhuma licitação foi feita, o que levou à segunda fase, verba a verba. O estádio, pelo valor mínimo de 2,1 milhões, também não recebeu propostas.

Quando o recinto foi aberto para licitações abaixo do valor mínimo de venda, e no seguimento de várias propostas, a SAD do Estrela da Amadora não encontrou resposta por parte da concorrência quando 'atirou' o valor de 750 mil euros, assim como quando licitou 1,5 milhões pelo campo de treinos e do Bingo.

Desta forma, uma vez que os valores licitados estão abaixo do pretendido, esta aquisição está ainda sujeita à aprovação da comissão de credores. O Estrela da Amadora já apresentou um requerimento para poder continuar a usufruir do complexo enquanto não houver uma decisão definitiva, dado que esta quinta-feira, 30 de junho, assinala o último dia do contrato de arrendamento.

No final, em declarações aos jornalistas, o presidente da SAD, Paulo Lopo, mostrou-se aliviado.

«Foi feita meia justiça. Espero que as pessoas, quer as instituições, quer o gestor de insolvência, quer a massa insolvente, percebam de uma vez por todas que os únicos que têm vontade de resolver este assunto, comprar o estádio e pagar alguma coisa aos credores somos nós. Iremos lutar sempre até às últimas consequências para que possamos ter aqui a nossa casa novamente», afirmou.

O dirigente abordou os valores licitados, apelou ao «bom senso» e diz que «não passa pela cabeça» dos responsáveis do clube outra coisa que não seja jogar no Estádio José Gomes.

«É muito importante que as pessoas vejam que o Estádio e o Bingo não valem mais do que isto, pois ninguém dá mais do que isto. Até agora, sempre fomos os únicos, em 14 anos, que fizemos propostas. Estaremos à espera para poder chegar a entendimento, junto com a massa insolvente. Se este imóvel só interessa ao atual Estrela da Amadora, então sentem-se connosco e negoceiem, que, se calhar, conseguimos chegar a um entendimento melhor para a construção de uma proposta que seja o mais agradável possível para ambos», atirou.