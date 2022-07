O Farense-Estrela da Amadora, disputado em finais de janeiro, resultou em quatro coimas aplicadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



O órgão federativo decidiu multar o então dirigente do emblema lisboeta em 714 euros enquanto Abner, jogador dos algarvios, foi condenado ao pagamento de uma coima no valor de 536 euros. Por sua vez, o Estrela da Amadora tem de pagar 714 euros tanto quanto o Farense.



Quem também tem de pagar 510 euros é o Boavista por «deveres relacionados com a entrada de objetos no estádio» na receção ao Sporting, a 25 de abril.