Alex continua sem ganhar desde que assumiu o comando do Sporting da Covilhã. Este sábado, os serranos perderam frente ao Estrela da Amadora por 2-1, em jogo antecipado da 9.ª jornada da II Liga.



Os golos dos tricolores foram anotados por Kialonda (19m) e por Gustavo Henrique (65m). O melhor que os forasteiros conseguiram foi reduzir já nos descontos graças a um autogolo de Aloísio.



O Estrela da Amadora igualou, provisoriamente, Tondela e FC Porto B no quarto lugar. Por sua vez, o Sp. Covilhã segue no último lugar com apenas cinco pontos - soma cinco desaires seguidos.



Classificação da II Liga