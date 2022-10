Estrela da Amadora e Vilafranquense empataram a um golo, no Jamor, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da II Liga.

Gustavo Henrique deu vantagem à formação tricolor logo ao minuto 7, ao desviar um cruzamento-remate ao segundo poste. Um lance muito contestado pelos ribatejanos, que reclamaram posição irregular.

O Vilafranquense chegou à igualdade ao minuto 77, com um penálti convertido por Edson Farias.

Com este resultado as duas equipas continuam separadas por um ponto, com vantagem para o Vilafranquense, que é quinto classificado, com 17 pontos, a 11 do líder Moreirense. O Estrela está na sétima posição, com 16 pontos.