Estrela da Amadora e Vilafranquense venceram os respetivos jogos neste domingo e a luta pela subida mantém-se intensa.

A equipa amadorense deslocou-se ao terreno do último classificado e saiu da Covilhã com três pontos, graças a uma vitória por 2-0, com golos de João Reis e Jean Filipe, ambos no primeiro tempo.

Classificação da II Liga

Um triunfo que deixa o Estrela no segundo lugar, o qual já ocupava, com mais quatro pontos do que o terceiro classificado, o Académico de Viseu, e menos 11 que o Moreirense, líder incontestado.

Já o Vilafranquense recebeu e venceu o Nacional da Madeira por 4-0. Mercado fez o 1-0 aos 46 minutos, Nenê fez o 2-0 de penálti aos 49 e aos 80 bisou para colocar o marcador em 3-0. O último golo foi autoria de Sangaré.

Assim, a equipa ribatejana soma 41 pontos e está a quatro do terceiro posto do Académico de Viseu, lugar que dá acesso a um play-off de subida.