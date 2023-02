O Estrela da Amadora não foi além de um empate (0-0) na receção ao Tondela, em jogo da 22.ª jornada da II Liga, e viu encurtar a vantagem para o terceiro classificado, Ac. Viseu, que venceu na véspera.

O jogo foi sempre muito equilibrado, sem que nenhuma das equipas conseguisse marcar, num resultado melhor para o Tondela, que se mantém em posição segura a meio da tabela.

O Estrela mantém-se no segundo lugar, passa a somar 41 pontos, a nove do líder Moreirense, e com mais três do que o Ac. Viseu, que é terceiro em igualdade pontual com o Farense.