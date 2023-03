O Estrela da Amadora somou este domingo o terceiro empate consecutivo na II Liga, em casa do Leixões, numa partida a contar para a 24.ª jornada da competição.

Em Matosinhos, a formação da Reboleira adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por Kikas, mas permitiu o empate ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, fruto de um golo de Tiago Morais.

Com este resultado, o Estrela segue na segunda posição, com 43 pontos, mais um do que o Farense e menos 13 do que o Moreirense, líder. O Leixões está em 12.º, com 30 pontos.

Em Oeiras, o Tondela regressou às vitórias, após cinco jogos sem ganhar, em casa da BSAD: 2-0 foi o resultado final.

Pedro Augustou fez o 1-0 para os beirões aos 24 minutos, Rafael Barbosa fechou o resultado aos 69m. Pelo meio, os azuis falharam um penálti, por João Marcos.

Assim, o Tondela é sexto, com 32 pontos, enquanto a BSAD está na 16.ª posição, com 23 pontos.