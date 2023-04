Com uma reviravolta operada nos primeiros minutos da segunda parte, o Estrela da Amadora venceu na deslocação ao reduto da Oliveirense (2-1), esta sexta-feira, na 30.ª ronda da II Liga.

A formação de Oliveira de Azeméis, que na última jornada tinha vencido outro candidato à subida - o Académico de Viseu - até se adiantou no marcador, aos 34 minutos, por Duarte Duarte, após um lance em que o guarda-redes dos tricolores, Bruno Brígido, não ficou bem na fotografia.

A equipa de Sérgio Vieira chegou ao intervalo a perder, mas, no segundo tempo, rapidamente deu a volta. Aos 48 minutos, após um pontapé de canto, Mansur igualou o marcador e, aos 55, Ronald fechou a contagem, ao concluir uma jogada coletiva dos visitantes.

Com esta vitória, a formação da Reboleira reforça a candidatura à subida: é segunda classificada, com 59 pontos, menos cinco do que o líder Moreirense, que este sábado recebe o Tondela. Já a Oliveirense, é 10.ª, com 37 pontos.