Ricardo Chéu é o sucessor de Rui Santos no comando técnico do Estrela da Amadora, atual 13.º classificado da II Liga portuguesa de futebol.

«O Estrela da Amadora informa que o novo timoneiro escolhido para liderar a equipa do é o ‘mister’ Ricardo Chéu», lê-se na página oficial do clube no Facebook.



Aos 40 anos, Ricardo Chéu volta a treinar um clube português, após passagens por Itália (FC Rieti) e Eslováquia (FK Senica e Spartak Trnava).